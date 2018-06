Bergerac, France

Un groupe premier plus restreint

Cette saison le groupe bergeracois sera plus restreint avec seize joueurs pour le national 2. Six jeunes en "pré formation" viendront compléter l'effectif. Du coup onze joueurs du dernier exercice sont sur le départ et cinq ont été recrutés.

Un joueur estampillé Ligue 1

On note par exemple la venue de Julien Romain, un attaquant en provenance de Bastia. Il a joué cinq matchs en Ligue 1 et y a inscrit deux buts (vidéo).

Les autres recrues sont : Benoit Bisson un milieu droit de 25 ans de Saint Malo, Guillaume Yénoussi un togolais de 20 ans, Lilian North un latéral droit venu de Fontenay, et Nicolas Flégeau défenseur central en provenance de Cholet.