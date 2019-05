Football: Ca fuit à tous les étages au Stade Lavallois !

Décidément l'intersaison est mouvementée au Stade Lavallois. Il ne reste déjà quasiment plus un seul joueur de l'ex-équipe professionnelle et c'est maintenant la fuite des "cerveaux" au Centre de Formation.

Laval, France

La non montée du Stade Lavallois en Ligue 2 va incontestablement laisser des traces. Pire qu'en 2008 quand le club mayennais avait déjà raté ce même challenge.

On sait depuis quelques semaines que le futur entraineur du Stade (probablement Olivier Frapolli, l'actuel entraineur de Boulogne) va trouver une feuille quasiment blanche, concernant son effectif, à son arrivée mais c'est en fait tout le club qui vit un véritable séisme.

Le centre de formation qui faisait, ces dernières années, la fierté Stade Lavallois se retrouve littéralement décapité.

Les dirigeants ont décidé de se séparer de quasiment tous leurs éducateurs. Bernard Mottais, l'entraineur de la réserve puis des U17, n'est pas conservé, au terme de plus de trente années de présence. Même chose pour Jean-Fabien Peslier, le coach des U19. Alexis Brouard et Sébastien Geusselin qui encadraient les autres équipes de jeunes sont également sur le départ.

Stéphane Moreau le directeur du Centre de Formation © Radio France - Thierry Ruffat

Reste Stéphane Moreau, le directeur du Centre de Formation, dont on ne connait pas la décision.

Tous ces garçons œuvraient depuis des années au club avec des résultats probants si l'on excepte la relégation cette saison de l'équipe de National 3.

On a du mal a déchiffrer la stratégie des dirigeants du Stade Lavallois. Une seule hypothèse mettre tous les œufs dans le même panier, à savoir l'équipe première (on ne peut plus dire l'équipe professionnelle) au détriment des équipes de jeunes. Déjà une nombre important de ces jeunes a déserté le navire et d'autres ne vont pas manquer de suivre quand ils vont apprendre les départs de leurs coaches. Si l'objectif des dirigeants du Stade Lavallois est de concentrer leurs efforts sur l'équipe de National ils risquent de déchanter quand l'été prochain sera venu et ce même si le club mayennais retrouve la Ligue 2.

Rebâtir un centre de formation ne se fera pas en un an mais en au moins trois ou quatre et il faudra encore des années pour retrouver des Miton...Sorin...Goudet...Stéfanini...Séné...Pérard...Lambert...Paillard...Reuzeau... Zanko...Dogon...Pagis...Pichot...Ferron...Dabo...Néva...BenAskar...Gomis...Bourillon...Maurice...Bouzaiene...Osmond...Gonçalves...Coquelin...Guirassy...Solet...Mendes...Ndilu...Hautbois...Perrot...(liste bien sûr non exhaustive)