Le milieu de terrain, Clément Grenier, a signé ce mardi un contrat de trois ans avec le Stade Rennais. On évoque un transfert autour de 4 millions d'euros. Agé de 27 ans, le milieu de terrain quitte l'En Avant de Guingamp où durant un court passage de 6 mois il aura marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives sous les ordres d'Antoine Kombouaré. Avec Clément Grenier, le président du club breton Olivier Létang et son entraineur Sabri Lamouchi font le choix de l'expérience : 154 matchs avec l'Olympique lyonnais dont 11 rencontres d'Europa League et 8 en ligue des champions.

Ses premières déclarations

Clément Grenier a fait ses premières déclarations devant la presse à Rennes : "je suis très heureux d'arriver au Stade Rennais. J'ai hâte de commencer au Roazhon Park devant tous ses supporters. Le projet présenté par le club m'a plu avec des jeunes joueurs...Moi j'ai la chance de connaitre la coupe d'Europe et on sait que la compétition européenne est très compliquée". Le Stade Rennais va justement débuter sa première rencontre en Europa League le 20 septembre prochain.

"Je tiens à remercier Guingamp"

Après une série de blessures et d'ennuis physiques et passé par l'AS Roma, Clément Grenier s'était relancé en début d'année à l'En Avant de Guingamp. "J'avais besoin de reprendre du plaisir après des saisons compliquées à Lyon. J'ai toujours bien travaillé et je savais qu'en allant à Guingamp je pouvais m'exprimer et ça a bien fonctionné. Cette étape de renouveau me permet de redevenir un joueur qui compte dans un club qui a de l'ambition. Encore une fois je tiens à remercier Guingamp et tous les supporters qui m'ont aidé à prendre du plaisir sur le terrain. Je pense ne pas avoir triché avec eux et avoir donné le maximum. Aujourd'hui je suis dans un autre projet avec de l'ambition c'est à dire la coupe d'Europe. Mais dans le coeur j'aurais toujours une pensée pour les Guingampais".

Le premier match de la saison au Roazhon Park, ce sera le 18 août © Radio France - Loick Guellec

Calendrier

La saison reprend le 11 août prochain avec un déplacement du Stade Rennais à Lille; le 18 août, les Rouge et Noir accueilleront Angers au Roazhon Park.