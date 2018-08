Laval, France

Au mois de juin dernier les dirigeants du Stade Lavallois ont expliqué à Diaguely Dabo, Makou Sarr et Yvan Neyou (il restait à tous un an de contrat) qu’ils ne comptaient pas sur eux cette saison. Yvan Neyou a récemment résilié son contrat et aujourd’hui c’est au tour de Diaguely Dabo. Il rejoint l’US Avranches, qui évolue, comme le Stade Lavallois en championnat National.