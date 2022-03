Football Féminin Moulins Yzeure : encore une marche avant la finale de le coupe de France

Nouveau match à enjeux pour les joueuses du FF Yzeure Allier Auvergne. Le Yzeuriennes vont affronter Nantes en 1/2 finale de la Coupe de France ce dimanche 27 mars à 15h au stade Bellevue. Un dernier carré qui fait la fierté de la ville et de la région. Un engouement qui s'était déjà fait sentir après la victoire contre Rodez en 1/4 de finale. Les Nantaises partent favorites pour ce match, mais les bourbonnaises ne vont rien lâcher. Nantes qui se démarque notamment en milieu de terrain. Les Yzeuriennes se sont entraînées toute la semaine pour mettre toutes les chances de leur côté. Plusieurs vidéos ont été visionnée pour analyser le jeu adverse.

Concilier vie professionnelle et sportive

Pour certaines joueuses d'Yzeure, il s'agit d'avoir un double projet, professionnel et sportif. Certaines travaillent la journée, notamment à la mairie d'Yzeure. Et tout les soirs, c'est deux heures d'entraînement quotidiennes. Une régularité qui force le respect de leur entraîneuse, l'internationale Ophélie Meilleroux. D'autant qu'elles font face à des équipes qui se professionnalisent de plus en plus. Nantes compte 12 contrats fédéraux.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais le filles ont tenu bon, jusqu'à ce dernier carré de la Coupe de France. "C'est vraiment un parcours exceptionnel, c'est le fruit de tout le travail fourni par le joueuses depuis le début de la saison", affirme Ophélie Mailleroux. Une progression que l'on doit aussi à cet état d'esprit d'un groupe solidaire qui a envie de se dépasser. Même si les nantaises partent favorites, la coach qui compte capitaliser sur ces forces pour conserver la dynamique. "Sur un match, tout est encore possible", affirme Ophélie Mailleroux.

La fierté d'une ville et d'une région

Cette demi-finale se jouera dans un stade Bellevue plein à craquer. "C'est une belle récompense pour les filles, mais aussi pour la ville d'Yzeure. Les habitants de l'agglomération sont heureux de voir leur réussite sportive", indique Jérôme Labonne, adjoint aux sport de la ville d'Yzeure. "Tout le monde sera derrière les joueuses pour tenter une nouvelle fois d'éliminer un club de D2 et accéder à la finale qui se jouera à Dijon", poursuit l'élu. Un parcours du FF Yzeure Allier Auvergne qui apporte déjà un bénéfice d'image pour la ville sur le plan régional et national.