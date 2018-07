Nancy, France

Laura Flessel, en visite à Nancy, a regardé avec intérêt les footballeurs croates mais soutient une équipe de France jeune dont elle être très fière : «Mon deuxième nom, c’est Colovic… avec un mari croate, on ne pouvait pas ne pas regarder le match et j'avoue que j'étais vraiment contente du résultat. Ils ont gagné le droit de venir en finale contre les Français et là je vais endosser mon rôle de française chauvine, et amoureuse de ce drapeau et de cette Marseillaise.

98 nous a porté pendant 20 ans

C’est une coupe du monde qui a montré plein de surprises on attendait des grosses nations, on attendait l'Amérique latine et puis c'est l'Europe qui brille. En tant que française, championne et surtout amoureuse et passionnée du football, je suis très fière. La coupe du monde 98 a brillé et c’est une année qui nous a porté pendant 20 ans.

Une France jeune qui rayonne

On a une France qui rayonne mais une France jeune qui rayonne donc c'est un autre message aussi à faire passer à tous ces jeunes, tous ces adolescents qui des fois décroche de l'école qui ont un rêve qui n'ose pas le dire. Le plus jeune, Kylian Mbappé, a 19 ans : réveillons-nous, ça veut dire qu'on peut créer une culture du sport.

Laura Flessel explique pourquoi pourquoi cette finale est importante.

On va aller chercher la victoire mais on va aller chercher la victoire partout dans les quartiers carencés et parce que tout un chacun doit trouver son histoire dans le développement de la pratique du sport : un peu, beaucoup, passionnément, à la folie : peu importe mais pratiquons ».