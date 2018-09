Rennes, France

Après de longues semaines de négociations, Hatem Ben Arfa est enfin devenu un joueur du stade Rennais. L'international français de 31 ans a signé un contrat d'un an, avec une autre année en option. Lors de ses premiers échanges avec la presse, Hatem Ben Arfa n'a pas manqué de souligner que ses relations avec le président Rennais Olivier Létang avaient été primordiales dans son choix.

"On se connait depuis deux ans. Je l'ai connu au Paris Saint-Germain et on avait déjà parlé de ma venue à Rennes en janvier. Au final, c'est un choix qui s'est fait avec beaucoup de réflexion. J'ai eu beaucoup de propositions, et finalement je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans un projet qui me corresponde aux niveaux humains et sportifs. Mais merci au président et merci au stade Rennais. J'espère qu'on va faire du bon travail".

Hatem Ben Arfa, ici au côté du président Olivier Létang, portera le numéro 18 au stade Rennais © Radio France - Cédric Guillou

Le président Olivier Létang a souligné "la complexité du dossier. Hatem est un garçon qui a beaucoup de qualités. Il y avait beaucoup de prétendants intéressés et donc il a fallu se battre dans une compétition difficile. Il aurait pu aller à l'étranger pour jouer la Champion's League ou gagner plus d'argent. Mais il a choisi de rejoindre la Bretagne et le stade Rennais et nous en sommes ravis".

Le stade Rennais, un club qu'Hatem Ben Arfa a souvent fait... souffrir dans sa carrière. "C'est le destin", plaisante t-il, "C'est une terre de football, j'ai toujours aimé venir jouer ici, j'ai même été ovationné (NDLR: lors d'un match Rennes/Nice), c'est un super stade à l'anglaise, et j'espère qu'on va passer une belle année avec beaucoup d'ambition". Hatem Ben Arfa sera présenté ce dimanche après-midi au public du Roazhon Park juste avant le coup d'envoi du match Rennes / Bordeaux comptant pour la 4ème journée de ligue 1.