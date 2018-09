Rennes, France

Olivier Létang, le président du stade Rennais, préfère encore rester prudent. Mais l'officialisation de l'arrivée d'Hatem Ben Arfa chez les Rouge et Noir n'est plus qu'une question d'heures. "Le mercato est terminé, il a été conséquent pour le stade Rennais - 27 opérations au total -. Pour Hatem, les choses avancent. Il est très sensible à notre projet et on veut qu'il nous rejoigne. J'ai bon espoir pour qu'on puisse présenter à nos supporters un nouveau joueur dès demain". En marge du match de championnat du stade Rennais face aux Girondins de Bordeaux pour le compte de la 4ème journée de ligue 1. Ben Arfa sera lui, présenté aux médias dimanche midi.

Bien que l'international Français (15 sélections) soit libre depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, les négociations avec le stade Rennais auront été longues. Pas illogique pour Olivier Létang : "ça bloque parce que le dossier est difficile. Hatem a beaucoup de sollicitations, en France et à l'étranger, des clubs qui jouent la champion's League. Mais l'issue est très proche et je me répète, on espère être en capacité de présenter un nouveau joueur à notre public du Roazhon Park". Le dernier joueur d'un mercato d'été très actif pour le stade Rennais.