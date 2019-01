Football : José Souto, l'une des figures du Stade Lavallois, est décédé

C'est avec une grande tristesse que l'UNFP a appris le décès José Souto. Nous garderons notamment en mémoire son but contre le Dynamo de Kiev lors de l’épopée du @stadelavallois en Coupe d'Europe en 1983.

Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches #RIP 🙏 pic.twitter.com/JnoOBnL7Bp