Football: l'heure de la rentrée a sonné pour le Stade Lavallois

Laval, France

Sur le terrain ce vendredi, dix-neuf des vingt-cinq joueurs pros du Stade Lavallois. Manquaient à l'appel, Alexis Bosetti (excusé pour raisons personnelles) et les joueurs restés aux soins (Kevin Perrot, Gabriel Etinof, Bridge Ndilu, Stéphane Lambèse et Clément Couvry). Une reprise en douceur qui se poursuivra jusqu'à dimanche. Un nouveau break lundi et mardi et ensuite, c'est parti pour l'objectif Ligue 2.

Les joueurs de François Ciccolini reprendront le championnat le 12 janvier avec la réception de Boulogne. En attendant, ils disputeront un match amical, samedi prochain, à 15h, soit à Le Basser, soit sur le synthétique Louis Béchu.