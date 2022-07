Football : c'est l'heure de la reprise pour l'US Orléans avec de nouvelles têtes

C'est déjà la rentrée pour les footballeurs de l'US Orléans. Depuis ce lundi 4 juillet 2022, le groupe est de retour à l'entrainement au complet après six semaines d'arrêt. Une petite partie de l'effectif était déjà sur les terrains depuis une semaine pour travailler le physique. Après avoir terminé en milieu de tableau du Championnat de National la saison dernière, le club du Loiret vise la montée en Ligue 2.

Reprise avec le ballon

Pour ce premier entrainement, il y a des nouveaux visages. Neuf joueurs arrivent d'un club extérieur. Cette reprise, c'est surtout histoire de travailler le physique et la cohésion de groupe.

25 joueurs pour la reprise de l'USO. Tout le monde est présent. L'une des recrues estivales, le défenseur Steve Solvet arrive du FC Sète blessé, il a donc simplement couru. Avoir son groupe au complet ou presque pour la reprise, c'est un confort pour l'entraîneur Xavier Collin. "On a l'envie de repartir avec un groupe neuf et avec beaucoup de fraîcheur. Je suis content des recrues car c'est un groupe de qualité et des joueurs de qualité." Après un tour du complexe sportif de La Source à Orléans en courant, les joueurs chaussent les crampons pour faire des petits jeux avec ballon. La séance se termine par un exercice de conservation, le "taureau".

Un mercato ambitieux avec une dizaine de recrues. Parmi les nouveaux, Grégory Berthier, le milieu de terrain arrive de Chambly et l'USO l'a dans le viseur depuis quelques mois. "C'est un top club de National avec un bon projet et un très bon recrutement. Le coach m'a appelé pendant la saison, j'ai senti un intérêt profond pour moi."

Pour la reprise, course à pied pour les joueurs de l'USO © Radio France - Julien Frenoy

Le joueur formé à Auxerre prend ses marques. "Je suis un joueur assez discret dans le vestiaire. Je ne fais pas trop de bruit mais j'aime bien parler avec tout le monde."

Le mercato n'est pas terminé

Deux nouveaux joueurs sont attendus. Des défenseurs pour le couloir gauche. L'un d'entre eux devrait arriver en prêt d'un club de Ligue 1.

Le premier match de préparation se jouera mercredi 13 juillet 2022 contre l'AJ Auxerre à Migennes dans l'Yonne. La reprise du championnat de National est fixée au vendredi 12 août 2022.

Nouvelle recrue

Le milieu de terrain Ousseynou Ndiaye rejoint l'USO en provenance de l'Olympique Lyonnais. Le Sénégalais de 23 ans a principalement joué en National 2 avec la réserve de l'OL et en National lors d'un prêt à Bourg-en-Bresse.

