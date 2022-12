Football : l'US Orléans se sépare de son entraineur Xavier Collin

La défaite 2-0 subie au Mans vendredi dernier aura été celle de trop : Xavier Collin lui-même faisait le constat que son discours ne portait plus auprès des joueurs. Incapables de réagir dans l'adversité, incapables aussi de conserver un résultat après avoir ouvert le score. "Le problème est mental", disait-il après l'élimination prématurée en Coupe de France face aux amateurs d'Avoines en octobre.

Xavier Collin n'est resté qu'un an et demi aux commandes de l'équipe

L'échec est d'autant plus rude que Xavier Collin avait lui-même choisi les joueurs recrutés à l'inter-saison et que le club avait fait un effort financier pour satisfaire ses exigences, avec l'ambition de jouer les premiers rôles. Mais l'ancien joueur de Gueugnon et d'Ajaccio a sans doute eu le tort de s'entêter dans ses systèmes de jeu et de ne pas trouver de relais auprès de ses cadres. Sa deuxième expérience à la tête d'une équipe de National se termine donc comme la 1ère, à Béziers, il y a 7 ans, par un départ contraint et forcé en décembre, à la mi-saison.

"C'est notre responsabilté de changer les choses" Philippe Boutron, le président de l'USO

Joint par France Bleu Orléans, le président du club, Philippe Boutron a expliqué qu'il fallait un électroc pour l'équipe. " Les résultats ne sont pas à la hauteur donc il faut qu'on fasse quelque chose pour améliorer les choses. C'est malheureusement l'usage dans le foot même si j'ai beaucoup d'estime et de respect pour Xavier Collin". Le président de l'USO estime que " les joueurs ont aussi leur part de responsabilité" dans la crise actuelle. "Il faut qu'on trouve maintenant l'homme de la situation. Celui qui nous fera gagner des matchs, tout simplement" conclut Philippe Boutron.

L'US Orléans disputera son prochain match, le vendredi 13 janvier, avec la réception de Dunkerque au stade de La Source. D'ici là, le club va profiter de la trêve pour trouver un successeur à Xavier Collin.