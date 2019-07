Football : la Coupe d'Afrique des Nations se joue aussi à Nantes

La CAN se joue en ce moment en Egypte. Mais la compétition de football, très suivie en France, se décline également dans les quartiers, avec des équipes de jeunes représentant leur pays d'origine. Reportage sur le terrain de la première CAN Nantaise.

Nantes, France

Sur le terrain de L'Étoile du Cens, c'est un derby qui se prépare : Tunise-Algérie, en demi-finale de la CAN des quartiers de Nantes. Tout y est : les hymnes, la sono, les maillots officiels des équipes nationales, même si tous ne sont pas de la même époque.

L'Algérie et la Tunisie s'affrontaient ce mercredi 10 juillet en demi-finale de la CAN de Nantes © Radio France - Nolwenn Quioc

Au milieu du terrain, Ercan, l'arbitre : "On va faire au mieux pour qu'ils se fassent tous plaisir ! Entre quartiers ça se passe bien pour l'instant, il faut que ça continue !" Après quelques recommandations de fair-play aux deux capitaines, le coup d'envoi est donné.

Choisir son camp

Sur le banc de touche, Abdelkhader l'entraîneur de l'Algérie a la motivation, même s'il n'est pas franchement un habitué de l'exercice : "Non non, moi je ne fais même pas de football ! Mais le principal c'est que ça amène la joie, le partage... Et que le meilleur gagne !". Le meilleur pour ce supporter venu voir jouer son petit frère, c'est l'Algérie : "Je suis un grand de la Cité, qui vient un peu voir comment ça se passe et tout. Et là franchement j'ai des frissons. Ils vont gagner !"

Les supporters algériens sont venus en nombre encourager leur équipe © Radio France - Nolwenn Quioc

Mais la rencontre ne rassemble pas que des fans originaires de Tunisie ou d'Algérie. Preston, 9 ans, a dû se choisir une nouvelle équipe : "Moi j'étais pour le Congo mais on est éliminés par la Gambie. Là je prend l'Algérie. L'Algérie ils sont bons, mais la Tunisie aussi, ils nous ont battu !"

Et c'est la Tunisie qui ira en finale, après sa victoire aux tirs au but; un but partout à l'issue du temps réglementaire.

Une compétition lancée comme une blague

À chaque match, près de 200 personnes se massent au bord du terrain. Un succès inattendu pour Simba, qui a lancé l'idée de la compétition avec deux amis. "Pour l'instant j'y crois pas encore ! au début on rigolait de ça, on prenait pas ça au sérieux. On ne pensait pas que ça allait ramener autant de pays différents d'Afrique". Certains joueurs sont même venus d'Angers, Cholet ou Saint-Nazaire pour prêter main forte à leur équipe nationale.

Et ça n'a pas été de tout repos explique Anissa, elle aussi à l'origine de la CAN : "C'est assez stressant, aprce qu'il y a beaucoup de gens. Maintenant c'est bien parce que chaque quartier est assez divisé, et ça permet peut-être d'éviter les conflits det de rassembler les jeunes".

Ce vendredi soir, la Gambie affronte le Ghana dans l'autre demi-finale.