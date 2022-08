Coupe de France : La pelouse du club de Saint-Cyr-en-Val résiste à la sécheresse

Depuis le début de l'été, certaines communes sont soumises à des restrictions d'eau en raison de la sécheresse. Mais pour les footballeurs qui reprennent leur saison sportive, ce n'est pas l'idéal de jouer sur une pelouse aride. Les clubs de football du Loiret sont confrontés à cette problématique car ils ne peuvent pas, dans la grande majorité des cas, arroser les terrains.

Un Parc des Princes Saint-Cyrien

Ce dimanche 28 août 2022, c'est le deuxième tour de la Coupe de France de Football. Dans le Loiret, certains terrains sont dégradés avec le manque d'eau. Les pelouses sont moins vertes. Ce deuxième tour concerne de nombreux clubs de district et de niveau régional. Parmi eux, le club de Saint-Cyr-en-Val (1ere division de district). Il affronte le pensionnaire de Régional 2, Olivet.

La chance du club, c'est d'avoir une sorte de nappe phréatique juste sous la pelouse. "Naturellement, quand je regarde le terrain, je pourrais penser qu'il est arrosé, mais ce n'est pas le cas" explique Nabil El Kasmi, le président du club. En effet, l'herbe est bien verte malgré quelques petites parties plus sèches.

Nabil El Kasmi, président du club de Saint-Cyr-en-Val © Radio France - Julien Frenoy

Le président du club se permet même une comparaison flatteuse avec le Paris St Germain. "Je dis souvent aux joueurs qu'ils ont un Parc des Princes Saint-Cyrien". Le Parc des Princes est le stade des joueurs du PSG, l'une des plus belles pelouses d'Europe.

Des risques de blessures

Le terrain d'honneur est donc propre d'apparence. Mais pour le terrain d'entrainement juste à côté, il y a plus de taches jaunâtres et même quelques parties de terre. "C'est vrai qu'avec la sécheresse malheureusement c'est le terrain qui prend. On y peut rien malgré le travail des paysagistes et des agents de la commune." C'est aussi un risque supplémentaire de blessures pour ses joueurs confie Nabil El Kasmi.

Alors pour chouchouter au mieux les terrains de St Cyr en Val il y a Valentin. Il est paysagiste. "Vu qu'il ne pleut pas, si on tond plus haut l'herbe ça permettrait de garder plus facilement la fraîcheur. En ce moment, il faudrait tondre environ à 7 centimètres mais ce serait trop haut pour eux. Ça les gênerait pour jouer au foot."

Pour éviter ces problèmes, le président pense même à un terrain synthétique. Même si pour l'instant, le club ne peut pas se le permettre.

Le match de coupe

En attendant, pour le deuxième tour de la Coupe de France, St-Cyr-en-Val affronte Olivet. Les deux équipes vont jouer sur une belle pelouse naturelle qui échappe à la sècheresse. Début du match 15 heures.

Aucun club du département, qui joue ce dimanche en Coupe de France, n'a fait une demande de report de la rencontre à cause de l'état de la pelouse.