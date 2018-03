Bergerac, France

Le club de foot de Bergerac continue de se structurer, de s'organiser ! Le BPFC, dont l'équipe première évolue en National 2, recrute un directeur général. "Un homme orchestre" détaille Christophe Fauvel, le président du club. Jérôme Fouble, 36 ans, a pris ses fonctions lundi dernier. "Les contacts avec le club remontent à novembre" raconte Jérôme Fouble, désormais chargé du développement des partenariats, de l'économie autour du club. Mais aussi de l'image et du marketing du BPFC. "Mon rôle, c'est dire qu'on peut faire mieux, mettre de l'huile dans les rouages".

"Etre prêt à affronter une montée en National" - Christophe Fauvel, président du BPFC

Diplômé en management sportif (STAPS), il a déjà occupé des fonctions de responsable administratif et commercial auprès des clubs de foot et de basket (ProB) de Boulogne sur Mer, dans le Nord. "Je reviens vers un club de foot ambitieux, mes premiers amours". Jérôme Fouble rejoint donc le directeur sportif Paul Maso et le président Christophe Fauvel pour continuer de structurer le club. "Pour être prêt à affronter une montée en National, qui nécessite des compétences" observe le président du BPFC "Il vient avec de l'ambition, il vous nous apporter du liant au sein du club". Le BPFC compte plus de 500 licenciés, et espère passer un cap.