Football : le club formateur de Florian Thauvin est en sursis

Le FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle va-t-il disparaître ? Le club formateur de Florian Thauvin (il y a joué de 2005 à 2007 chez les 12-13 ans) est dans une situation financière délicate. Après un placement en redressement judiciaire en octobre dernier, un plan d'étalement des dettes en janvier, et la démission récente du président du club, le FCO était convoqué ce vendredi devant le tribunal judiciaire d'Orléans et risquait clairement la liquidation. Mais une nouvelle équipe à la tête de la direction a repris le flambeau en toute hâte et a obtenu un délai : les nouveaux dirigeants ont quatre mois pour présenter un plan de financement.

Une dette de 213 000 euros

Quatre mois, ce ne sera pas de trop, car le problème est double. D'un côté, il y a une dette évaluée à 213 000 euros qui reste à éponger ; et de l'autre côté, il y a les liens totalement rompus avec la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui a gelé en début d'année sa subvention annuelle de 90.000 euros, soupçonnant des irrégularités dans la tenue des comptes du club amateur.

Il faut à présent tourner la page, insiste Mourad Zorlu, le nouveau vice-président du FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle, soulagé que le tribunal ait accordé un sursis : "Je vois ça comme un signe d'espoir, réagit-il, ça va nous permettre de faire notre travail, de rencontrer des entreprises, de lancer un appel aux dons, et surtout de renouer les liens avec la mairie. Notre bureau est nouveau, il est ouvert à tous ceux qui veulent s'investir pour sauver un club historique. Je pense que c'est faisable."

Pour ce faire, les nouveaux dirigeants organisent une réunion publique dès ce dimanche à 14h30 au stade Guy Gallier de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il faudra aussi, d'ici le 30 juin, convaincre le District du Loiret d'accepter l'engagement des équipes du FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle - l'équipe première qui évoluait en 2e division avait déclaré forfait cette saison. Le club compte près de 600 licenciés, garçons et filles.

Les liens avec la mairie seront-ils renoués ?

Présente à l'audience au tribunal, Véronique Desnoues, l'adjointe aux sports à Saint-Jean-de-la-Ruelle, a refusé de s'exprimer au micro de France Bleu Orléans. En coulisses, il se dit que la ville reste échaudée par la gestion des précédents dirigeants. La prochaine audience pour le FCO devant le tribunal judiciaire est prévue le 13 octobre prochain : la course contre la montre est engagée.