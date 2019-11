Football : Le Mans FC ne prend pas son adversaire à la légère malgré les cinq divisions d'écart

Le Mans, France

Le septième tour de la coupe de France de football se joue ce week-end. Les joueurs du Mans FC vont affronter Gennevilliers sur le stade de Colombes en région parisienne. Cinq divisions séparent les deux clubs. Alors, on pourrait se dire que c'est gagné d'avance pour les sarthois. Bien au contraire, nous a confié Richard Déziré, l'entraîneur du Mans FC. Interview.

France Bleu Maine : entre le match nul (0 à 0) le week-end dernier en ligue 2 face à Grenoble, le tirage de la coupe de la ligue avec le PSG cette semaine, et la coupe de France ce samedi et les 5 divisions d'écart, comment avez-vous préparé ce match ?

Richard Déziré : on a forcément commenté le tirage au sort avec le PSG mais on a très très vite bifurqué sur le match de ce week-end en coupe de France. Un match qui doit nous permettre de progresser et de continuer dans cette belle série (4 matchs sans défaite) et cela quel que soit les joueurs alignés. On est dans l'attitude et dans le contenu de nos matchs.

Richard Déziré, l'entraîneur du Mans FC © Radio France - Christelle Caillot

France Bleu Maine : avec cinq divisions d'écart, c'est gagné d'avance ?

Richard Déziré : cette coupe de France revêt chaque week-end des surprises. Beaucoup de clubs de national se sont déjà faits éliminés par des plus petits. Pour nous ce ne sera pas simple. Gennevilliers (régionale 2) est en tête de son groupe. Et on sait aussi qu'en région parisienne, le niveau est plus élevé qu'ailleurs. Ils ont de bons joueurs dans leur groupe et beaucoup de public avec une belle ferveur et beaucoup d'enthousiasme. On va être dans la peau du favori et je le répète à chaque fois que l'on rentre dans cette compétition : l'exploit, c'est quand le gros se qualifie. Souvent, on fait la part belle aux petits, et il faut être très très vigilant et être très investit si on veut revenir avec la qualification.

France Bleu Maine : entre la coupe de France, la coupe de la ligue et le championnat de ligue 2, ça va être un vrai marathon, comment vous préparez ce calendrier bien chargé ?

Richard Déziré : effectivement, entre ce 16 novembre et le 21 décembre, on va enchaîner sept voire huit matchs. On va s'assurer de bien réguler l'effectif, non pas pour manquer de respect à notre adversaire de ce week-end mais surtout comme j'ai l'habitude de le faire, il faut donner la possibilité à certains d'entrer dans les rotations, histoire de mettre le nez à la fenêtre en vue des très nombreux matchs. Il faudra que tout le monde soit prêt physiquement et athlétiquement. Il y a une véritable maestria à avoir dans la récupération des temps de jeu des uns et des autres. C'est aussi une manière de faire vivre le groupe. J'ai l'habitude de dire que chez nous, il n'y a pas de titulaire. Il y a des véritables possibilités de jouer dans différentes organisations. Sur les deux premiers mois de compétition, on n'a pas été aidé. Aujourd'hui, en tournant un peu sur les derniers matchs et en changeant régulièrement les compositions, ça ne nous a pas empêché de prendre des points."