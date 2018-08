Le Mans, France

Après leur match nul deux buts partout le week-end dernier face à Chambly, les sarthois du Mans FC reçoivent Avranches. Un club que connait bien l'entraîneur du Mans car c'est lui qui était leur coach il y a cinq ans pour leur montée en national. Mais ce vendredi soir, même s'il y aura un peu d'émotion pour Richard Déziré, l'objectif, ce sera les trois points de la victoire.

"Aujourd'hui, on est dans le même championnat, et je suis content que Avranches y soit toujours"souligne Richard Déziré, l'entraîneur du Mans FC. "Ça matérialise aussi un petit peu plus le chemin parcouru depuis mon arrivée au Mans et ces deux accessions. On arrive dans un championnat où on les retrouve, donc c'est beaucoup de plaisir. Ce n'est pas un match lambda, mais ça ne me remplit pas non plus d'émotions particulières. Je suis vraiment tourné sur les trois points qui sont mis en jeu. Je suis aussi sur ce premier match à domicile qui doit nous servir de baromètre et de décollage. J'attends la confirmation de notre seconde période à Chambly, que ça pétille, que ça pétarade, qu'il y ait beaucoup de générosité, d'enthousiasme et de volonté".

"Le fait de retrouver mon ancien président, mon ancien club, c'est forcément un petit clin d'œil sympathique, mais ça ne va pas plus loin".

Richard Déziré, l'entraîneur du Mans FC © Maxppp - Olivier Blin

Le groupe est prêt

"Franchement, il y a une très très bonne ambiance et une bonne mentalité de travail dans ce nouveau groupe"rajoute Richard Déziré, l'entraîneur du Mans FC. "On a beaucoup de plaisir à se retrouver au quotidien. On est dans notre septième semaine de travail ensemble depuis fin juin. On a encore beaucoup de choses à mettre en place, parce qu'il y a eu beaucoup de départs mais on reste malgré tout dans la continuité de ce que l'on fait depuis plusieurs saisons maintenant. On a encore plusieurs réglages à effectuer mais on appréhende assez bien les événements".

Les joueurs du Mans FC lors de la séance d'entraînement du mercredi 8 août © Radio France - Christelle Caillot

Le Mans FC /Avranches, coup d'envoi du match à 20h au MMArena.