Football : le match France-Pays-Bas prévu ce mardi à Valenciennes se jouera à huis-clos

En raison du coronavirus, les rencontres de la dernière journée du tournoi de France, qui doivent se tenir ce mardi, se joueront à huis-clos. L'équipe de France féminine de football affronte les Pays-Bas à Valenciennes, tandis que Brésil et Canada sont opposés à Calais.

Après le match de Ligue 2 Lens-Orléans, c'est au tour des deux dernières rencontres du tournoi de France de football féminin d'être concernées par une mesure de huis-clos. France-Pays-Bas et Brésil-Canada doivent se tenir demain soir, respectivement à Valenciennes et Calais.

"Le huis-clos peut devenir notre doctrine" - Roxana Maracineanu, ministre des Sports

La ministre des Sports a confirmé cette décision à l'issue d'une réunion interne sur la propagation du coronavirus en France. Roxana Maracineanu a précisé que l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes décidée hier par le ministre de la Santé s'appliquait également au monde du sport.

Les organisateurs d'événements sportifs peuvent donc reporter, limiter la jauge ou décider de jouer à huis-clos. "Nous examinons au cas par cas chaque événement pour trouver les modalités de report et d'organisation les plus adaptés et les moins impactants possibles", explique la ministre des Sports, qui rappelle également que les décisions de report ou de huis-clos relèvent de la seule responsabilité des préfets.