Football : le nombre de joueuses explose au club de Monts en Indre-et-Loire

Ce 6 juillet débute l'Euro féminin de football. Et s'il y a encore des progrès à faire dans la parité au sein du football, il y a du mieux. A l'image de l'AS Monts : ce club d'Indre-et-Loire est passé de deux joueuses à 70, en trois ans seulement !

Malgré tout, les clichés subsistent

"On m'a déjà dit que je ne pouvais pas jouer au foot dans la cour de récré", raconte Lise, une des jeunes recrues de l'AS Monts. Eglantine, douze ans et demi, a connu les mêmes problèmes : "Des garçons m'ont dit que je serai nulle au foot !" Mais elle voit de plus en plus d'exemples de joueuses autour d'elle, comme sa sœur, qui la pousse à dépasser ces critiques : "Moi je ne pensais pas en faire, mais je l'ai vu et ça m'a inspiré."

Une situation que n'a pas connu l'une des entraîneuses Anouk Plaine, 18 ans, quand elle a commencé au club de Monts en CM2. "J'étais avec une copine seulement, sinon c'était que des garçons." Elle ne garde pas un bon souvenir de ses débuts. "Les entraînements étaient quand même très séparés, on n'avait pas toujours les mêmes exercices, on était à l'écart du groupe." Elle est heureuse aujourd'hui d'avoir enfin cocréé la section féminine dans son "club de cœur."

Eglantine et Lise, deux jeunes recrues de l'AS Monts. © Radio France - Solène Gardré

Plus d'idoles de football féminines

Autour d'elle, les mentalités évoluent "par exemple au niveau des idoles du foot", explique l'autre coach des Féminines, Romane Tessier. "Avant c'était juste Cristiano Ronaldo, Messi, etc... Maintenant, il y a Eugénie Le Sommer, Wendie Renard... Des joueuses de l'équipe de France qui commencent à prendre de l'ampleur et à être de plus en plus suivies."

Malgré cette évolution, "les filles du club sont souvent très matures et ont une force de caractère pour passer au-delà des clichés et des critiques", explique Anouk Plaine. A l'image de la toute jeune Mila. Les gens qui la critique ? "Je m'en fiche, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi j'ai réfléchi et je me suis dit que le foot, c'est fait pour moi."