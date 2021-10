Football : le porte-parole de l'Association nationale des supporters dénonce une "surenchère des sanctions"

Les sanctions s'enchaînent à l'encontre de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 après différents débordements dans les stades. Dernière en date : la tribune Piantoni sera fermée pour le prochain match de l'ASNL, le 16 octobre contre Guingamp. C'est la conséquence des jets de fumigènes à la fin de la rencontre entre l'AS Nancy Lorraine et l'Amiens SC au Stade Marcel Picot, le 25 septembre dernier. "Il y a une surenchère des sanctions par la commission de discipline", dénonce Kilian Valentin, le porte-parole de l'Association nationale des supporters et ancien porte-parole des Saturday.

"On est dans une escalade des sanctions collectives, malgré les sanctions individuelles qui ont été prises par les clubs", regrette Kilian Valentin. Ce jeudi 7 octobre, la Ligue de football professionnel a annoncé la fermeture de la tribune Piantoni pour le prochain match à domicile de l'ASNL. Une sanction collective pour répondre aux jets de fumigènes lors de la rencontre contre l'Amiens SC. Mais ces fermetures sont "inutiles", juge le porte-parole de l'ANS, et "posent un gros problème sécuritaire", puisque les supporters peuvent tout de même aller assister à la rencontre dans une autre tribune.

L'Association nationale des supporters dénonce un certain nombre d'incidents qui ont eu lieu depuis le début de la saison 2021/2022. Mais elle rappelle que les clubs prennent des sanctions et estime que "ça ne sert à rien de rajouter des sanctions supplémentaires, qui plus si elles sont collectives". Kilian Valentin comprends donc la réaction de certains clubs, qui protestent contre les décisions de la commission disciplinaire de la Ligue.

Des discussions pour apaiser les choses

Pour essayer de maintenir l'ambiance dans les stades, sans avoir à en subir les débordements, les fédérations de supporters discutent avec les clubs et mettent notamment en place des expérimentations. A Toulouse, les fumigènes ont été autorisés à 16 supporters, dotés d'équipements de protection, le 18 septembre dernier. Les conclusions de cette expérimentation doivent encore être rendues.

L'Association nationale des supporters se sert également de ce qui est fait à l'étranger, comme "dans les pays nordiques, où des zones sont dédiées à l'allumage de fumigènes", rappelle Kilian Valentin.