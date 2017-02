Football : le Stade Lavallois n'a plus le droit à l'erreur

Face à Bourg-en-Bresse, demain soir, les Tango jouent une partie de leur avenir en Ligue 2.

Faux pas interdit ! Quand on est 19ème du classement, en position de relégable, il faut se déchaîner sur le terrain. Ne pas se précipiter mais faire preuve de réalisme devant le but, ne pas gâcher les occasions qui se présentent. L'entraîneur, Marco Simone, y croit. Il pense même que son groupe, son bloc offensif notamment, est sur la bonne voie. C'est d'ailleurs le message qu'il a adressé à ses joueurs. Y croire, espérer. Une victoire avec la manière, c'est ça dont le Stade Lavallois a besoin. Un déclic. Il viendra, ce déclic, ce rebond, on le souhaite, face à Bourg-en-Bresse, 10ème du classement. Devant son public, le onze mayennais sera probablement le même que celui qui a obtenu le nul à Sochaux. On note le retour d'Yven Moyo dans le groupe. Erwan Quintin est au repos. Romain Baillard, lui, devrait évoluer avec la CFA 2.

GROUPE DE 16 JOUEURS POUR LE MATCH CONTRE BOURG-EN-BRESSE

Gardiens : Lionel Cappone, Guillaume Lesec.

Défenseurs : Kévin Afougou, Adrien Monfray, Aaron Appindangoye, Kévin Perrot, Sharly Mabussi, Christopher Glombard.

Milieux de terrain : Hassane Alla, Mathieu Coutadeur, Yven Moyo, Jordan Nkololo.

Attaquants : Yoane Wissa, Mana Dembélé, Clarck Nisikulu, Dylan Saint-Louis.

Blessés : Maxime Hautbois, Houboulang Mendes, Julien Viale, Chris Malonga.

Suspendu : -.

Absents : Modibo Dembele, Yvan Neyou, Romain Bayard, Malik Couturier, Erwan Quintin, Calvin Tshilumba, Sacha Petshi, Nikolaos Karagiannis.