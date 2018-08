Le Stade Lavallois, qui souffre en ce début de saison en National (un point pris en deux matches), reçoit une équipe de Ligue 2, Clermont qui, elle non plus n'est pas au mieux (un point en trois matches).

Laval, France

Pour cette rencontre il pourrait y avoir du changement par rapport à l'équipe Lavalloise qui s'est inclinée à Boulogne vendredi.

Obbadi, Ndilu et Bosetti sont laissés au repos. Retours de Perrot, et des blessés Verdier et Bakir. Quant à Rincon et Cissé, ils font leur première apparition cette saison dans un groupe élargi à dix-huit joueurs comme le permet le règlement de la Ligue (Coupe de la Ligue qui opposent uniquement les équipes professionnelles).

Le groupe:

Gardiens: Bouet et Mensah

Défenseurs: Lambese, Perrot, Ba, Dembélé, Rincon, Cissé, Scaramozzino et Mabussi

Milieux: Makhedjouf, Bouadla et Milosevic

Ataquants: Vincent, Etinof, Danic, Verdier et Bakir