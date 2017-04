Football : le Stade Lavallois très affaibli avant un difficile déplacement au Havre

5 des principaux joueurs de l'équipe seront absents demain soir en Normandie nous explique Gérard Lecocq, l'une des voix du foot sur France Bleu Mayenne.

Afougou est blessé, Monfray n'est pas encore rétabli et, Appindangoye souffre du genou. C'est toute la défense qui est sur le flanc. Ajoutons sur la liste de ceux qui sont à l'infirmerie Kevin Perrot, malade depuis le début de semaine, et Mana Dembélé, prêté par le HAC à Laval.

L'entraîneur Marco Simone relativise la situation. Il garde le moral et a toute confiance dans les remplaçants. C'est un groupe de 18 joueurs qui a rejoint aujourd'hui Le Havre. Le onze de départ devrait être celui-ci : Cappone dans les buts, une défense à 3 avec Couturier, Quintin et peut-être Perrot, très incertain, sur les côtés Glombard et Mabussi, Alla et Coutadeur au milieu et en attaque difficile, pour l'heure d'y voir clair. Il y a trois places pour 5 joueurs : N'Kololo, N'Sikulu, Issa, St-Louis et Viale.

A 7 journées de la fin du championnat, le Stade Lavallois est dernier avec 27 points, Le Havre 9ème avec 41 points.