Football : "Le stade nous avait manqué", plus de 3.000 supporters en tribunes de Dugauguez à Sedan

Le stade Dugauguez à Sedan a retrouvé son public ce vendredi 20 août. Le CS Sedan-Ardennes recevait Bastia-Borgo et l'a emporté 1 à 0, grâce à un but de Jérémy Bekhechi. C'était le premier match sans huis clos et sans limite de jauge depuis mars 2020 et le premier vrai match à domicile puisque la première journée a été délocalisée à Epinal.

C'est aussi une équipe promue en National que 3.100 spectateurs ont retrouvé à domicile pour leur plus grand bonheur.

C'est un plaisir ! Ça nous avait manqué, ça fait du bien. C'est reparti !

"On regardait les autres sports, heureusement qu'il y avait le vélo, les jeux olympiques mais cela nous manquait", concède un supporter.

On est contents de retrouver les copains pour aller au match

"Le foot manque, les amis manquent, le stade manque, et là, on se retrouve, c'est parfait", reconnaît une fidèle supportrice du CS Sedan-Ardennes.