Rennes, Paris, France

Sabri Lamouchi y est allé de sa bonne formule lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match du Stade Rennais. Faisant suite à une question sur le manque de réussite actuel d'Edinson Cavani, l'attaquant parisien (quatre matches consécutifs sans but), le coach Rouge et Noir a enchaîné : "Cavani reste un joueur déterminant pour le Paris Saint-Germain. Mais nous, on a Wahbi Khazri, c'est le "Cavani Breton" !" L'international Tunisien est effectivement l'homme en forme côté Rouge et Noir, impliqué sur huit buts lors des 11 dernières rencontres du stade Rennais (7 buts et une passe décisive). Positionné en numéro 9, une première pour lui dans sa carrière, Khazri traverse actuellement une période faste. "Je suis toujours sceptique sur ce positionnement ", note pourtant le principal intéressé. "C'est un poste où je suis sensé marquer, donc c'est normal que je marque aussi ! Je suis le dernier joueur devant le but, forcément, c'est plus facile. Et quand vous marquez, c'est un régal, je savoure. Je me sens bien, à l'image de l'équipe. Moi quand l'équipe gagne sans que je ne marque, ça me va aussi".

Wahbi Khazri : " Les autres joueurs me mettent dans de bonnes conditions "

Les faits sont pourtant la : Il y a une équipe rennaise performante avec Wahbi Khazri, et une autre, plus empruntée, sans lui. L'attaquant Tunisien n'y prête pas attention. "Je n'arrête pas les buts, je ne fais pas de tacles dans les 18 mètres et je ne me fais pas de passes décisives à moi-même ! C'est vrai que je suis efficace en ce moment, mais les dix autres joueurs me mettent dans de bonnes conditions. Sans eux, je ne serais rien. A moi de continuer d'être performant, de faire gagner l'équipe".

Wahbi Khazri est en réussite contre le Paris Saint-Germain

"Il est important dans notre effectif", poursuit Sabri Lamouchi. "Il fait tellement de belles choses en numéro 9... Le fait d'être libre, d'aller chercher des solutions tout seul, de se démarquer. Il a cette bonne malice... A chaque fois que Wahbi touche le ballon, il se passe quelque chose". Et ce n'est pas le club parisien qui dira le contraire. Dans sa carrière, Wahbi Khazri a déjà marqué à trois reprises contre le PSG. Avec Bastia, au Parc des Princes, "un coup-franc qui est très loin, et je vois le gardien (NDLR: Sirigu) qui anticipe un centre et je tente directement ma chance, et le ballon rentre". Avec Bordeaux aussi, "de la tête, une balle qui traîne au second poteau et un autre où le gardien ne me voit pas trop venir, et où je prends le ballon dans ses pieds avant d'aller marquer". Wahbi Khazri espère évidemment que cette série se prolongera demain avec le Stade Rennais.