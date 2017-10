Football: Les arbitres réclament des sanctions plus lourdes contre les agressions

Les arbitres amateurs ont été victimes de 4.841 agressions verbales ou physiques lors de la saison 2016-2017. L'Union nationale des arbitres de football (UNAF), réclame des sanctions plus fermes pour les auteurs de coups.

"L environnement est de plus en plus malsain" témoigne Jérémy Bernard, président de l'UNAF 44. "On subit les dérives permanentes de la société avec des propos blessants, des gestes déplacés, des menaces, comme le 15 octobre dernier avec des menaces de morts".

L'UNAF à dénombré 379 agressions physiques lors de la dernières saison en France

Jérémy Bernard raconte "Quand vous voyez un parent avec son enfant venir essayer de frapper un joueur on est dans le grand n'importe quoi. Il faut que les clubs prennent leurs responsabilité. Dans certains cas, il faudrait aller jusqu'à la radiation a vie".

Jérémy Bernard, président de l'UNAF 44 était l'invité de France Bleu Loire Océan à 7.50.