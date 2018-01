Dans l’ombre du Mans FC, il y a le CS Changé. Les féminines évoluant en Régionale 1 se sont également qualifiées en 32ème de finale de la coupe de France, où elles affronteront Brest, dimanche. Mais avec l’engouement de la rencontre Le Mans-Lille, l’événement passe relativement inaperçu. « Heureusement, les deux matchs ne sont pas en même temps. Donc on pourra venir assister aux deux fêtes » sourit Philippe Simon, le président changéen.

" Une vraie différence de niveau "

Assurément, le nombre de spectateurs sera moins important dimanche a Changé que samedi au MMArena. « On espère 600 ou 700 spectateurs. Un peu plus que les 500 présents lors de notre dernier 32ème de finale ». C’était en 2014, pour une défaite (3-0) face à Hénin Beaumont, également pensionnaire de D2, soit une division au-dessus de Changé. « Il y a une vraie différence de niveau, reconnait Sonia Baloche la coach. C’est une équipe structurée, qui appartient au monde professionnel. Elles s’entraînent 3-4 fois par semaine et nous 1-2 fois seulement. En plus cette saison, elles ont fait un gros recrutement avec l’objectif de monter en première division ».



Néanmoins, l’exploit est possible. « Oui c’est une belle équipe, avec beaucoup d’expérience. Mais ça ne veut rien dire et tout peut arriver » assure Hélène Plu, attaquante et capitaine du « CSC ». « J’ai un groupe de qualité. On a repris entre Noël et le jour de l’an pour avoir une bonne préparation. Maintenant je dois préparer mes joueuses aux « à-côté » comme l’ambiance ou la médiatisation » poursuit Sonia Baloche. L’envie est aussi et surtout de faire une belle fête du football féminin, trop souvent mis en retrait par rapport aux hommes.