Football : les matches de National 3 de l'US Changé et du Stade lavallois seront retransmis sur internet

Changé, Mayenne, France

Dès cette saison, tous les matches de National 2 et National 3 seront filmés et retransmis en direct sur la chaîne You Tube de la Fédération française de football. En Mayenne, deux équipes sont concernées, l'US Changé et l'équipe B du Stade lavallois.