Football : pas de matchs régionaux le week-end prochain en Centre-Val de Loire après des agressions d'arbitres

La Ligue Centre-Val de Loire de football veut marquer son soutien aux arbitres agressés dans la région fin octobre et mi-novembre. Elle a donc décidé d'annuler les rencontres de Régional et Départemental des 26 et 27 novembre. Aucun match ne sera disputé, selon un communiqué envoyé à France Bleu. Seuls les plateaux et les criteriums concernant les catégories U7 à U13 seront maintenus. "Aucun match, aucun enjeu, aucune défaite ne justifie de tels faits et la Ligue, son président, ses élus, ses dirigeants et ses salariés n'acceptent pas que le football qu'ils aiment soit l'otage de la violence et de ses auteurs" peut-on lire.

Un arbitre agressé dans l'Indre

Samedi 12 novembre, un arbitre a été agressé par un jeune joueur lors d'un match de Régional 2 entre Fussy et Le Blanc. Il a été frappé d'un coup de coude en pleine mâchoire par l'un des joueurs de l'équipe du Blanc. Toujours choqué, l'arbitre a décidé de porter plainte. Une démarche soutenue par la Ligue du Centre qui se porte partie civile. Une autre agression a eu lieu fin octobre lors d'un match entre Bourges Foot 18 et Saint-Amand-Morond.

La Ligue condamne "avec la plus grande fermeté ces faits inqualifiables qui n'ont aucune place sur et autour des terrains".

En mai 2019, deux joueurs du Tours TFK avaient été condamnés à trois mois de prison avec sursis après avoir pris à partie un arbitre lors d'un match contre Luzillé.

"Stop à la violence"

Toujours en soutien aux arbitres agressés, trois banderoles "Stop à la violence" seront déployées sur les stades concernés par les incidents, dont ce week-end lors du match de Coupe de France entre le Bourges Foot 18 contre Saint-Pryvé Saint Hilaire FC. Lors de la prochaine journée des championnats des 3 et 4 décembre prochains l'ensemble des officiels porteront un brassard blanc.