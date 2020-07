Football : Les stages "colos apprenantes" du district de l'Indre font un carton

C'est la saison des colonies et cette année, suite à l'épisode du confinement, beaucoup d'entre elles ont cherché à obtenir le label "colos apprenantes". C'est le cas du stage de foot organisé par le district de l'Indre. Lors de ces deux stages organisés début juillet, 97 footballeurs en herbe ont arpenté les terrains et les divers ateliers mis à leur disposition mais aussi, et c'est nouveau, participé à des ateliers pédagogiques par petits groupes.

La venue du préfet de l'Indre, Thierry Bonnier a été une marque de reconnaissance pour les deux salariés et les cinq bénévoles du district de l'Indre de football qui ont encadré ces deux semaines de stage.

Thierry Bonnier, le préfet de l'Indre est très intéressé par le travail en classe de ces jeunes football en herbe. © Radio France - Sylvain ROGIE

Des moments éducatifs et ludiques

Marc Touchet, le président du district de l'Indre, est fier de l'encadrement mis en place, "nous avons une belle expérience. Cela fait 11 années que nous encadrons ce genre de stage. La nouveauté cette année, c'est cette labellisation 'colos apprenantes'. Dans nos 2 fois 5 journées il y a des créneaux qui sont réservés à tout ce qui est éducatif en lien avec le football et ça plait beaucoup."

En effet Théo et ses copains doivent répondre par exemple à cette question : où se trouve le club de Brest ? "Dans le Nord ! Non dans l'Ouest...oui c'est dans l'Ouest." Baptiste Faroche épaulé par Clément Grignon sont éducateurs bénévoles au district de l'Indre de football. Leur mission, rendre ludiques et attractifs leurs cours.

Baptiste et Clément bénévoles au district de l'Indre ont obtenu la note de 4,5 sur 5 ! © Radio France - Sylvain ROGIE

C'est différent bien sûr des autres années - Baptiste Faroche

Il a fallut s'adapter à cette année particulière mais Baptiste Faroche est satisfait, "les autres saisons, on avait l'habitude de faire quelques choses de plus festif. Mais cette année avec le programme "fondaction" crée par la Fédération française de football c'est différent bien sûr mais les enfants ont apprécié les différentes matières à savoir : les mathématiques, le français, la géographie et même l'anglais pour les plus grands, tout ceci adapté au football."

Baptiste et Clément sont notés sur cinq par les stagiaires. Ils ont obtenu un 4,5 sur 5 et même 5 sur 5 avec le premier groupe. Cette note résume l'état d'esprit et surtout le sérieux de toute une équipe qui a eu la chance de travailler sous un soleil radieux.