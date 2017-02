Football : Marco Simone a failli quitter le Stade Lavallois après une défaite contre Bourg-en-Bresse

L'entraîneur italien du onze mayennais était prêt à se sacrifier. Il en a discuté avec ses dirigeants qui n'ont ni souhaité ni exigé son départ.

"C'est Docteur Jekyll et Mister Hyde" : voilà comment Marco Simone a résumé en quelques mots le match de ses joueurs face à Bourg-en-Bresse. Une bonne prestation en 1ère période, de franches occasion, un but. Et puis, tout s'est écroulé en deuxième mi-temps. Des fautes, des maladresses. Les footballeurs mayennais se sont écroulés physiquement et psychologiquement. Défaite 4 à 2. Les Tango s'enfoncent de plus en plus, 19èmes du classement de la Ligue 2 et l'écart se creuse avec les autres équipes qui jouent, elles aussi, le maintien. Le Stade Lavallois compte 4 points de retard sur le barragiste, Auxerre, et 6 points sur le premier non-relégable, Orléans.

A l'issue de la rencontre, Marco Simone s'est longuement entretenu avec les dirigeants du club mayennais. Et il s'est dit prêt à se sacrifier, à quitter ses fonctions, pour créer ce qu'il appelle "un choc psychologique" afin que son groupe renaisse. Un électrochoc que la direction du Stade Lavallois a refusé. Le technicien italien s'est expliqué lors de la conférence de presse :

Les footballeurs lavallois, au pied du mur ou au fond du trou, à vous de choisir, se déplaceront vendredi prochain à Clermont lors de la 28ème journée. Et Marco Simone sera toujours sur leur entraîneur.