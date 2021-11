Football : mauvaise perdante, une équipe d'amateurs demande à l'arbitre de souffler dans le ballon

Est-ce une nouvelle forme de violence dans le monde du football amateur ? Pour la troisième fois en France depuis le début de la saison, la première fois dans les Hauts-de-France, des membres d'une équipe ont appelé la police après un match, demandant aux forces de l'ordre de faire souffler l'arbitre dans le ballon, pour vérifier son taux d'alcoolémie.

Les faits, révélés par la Voix du Nord cette semaine, se sont déroulés dimanche 21 novembre près de Maubeuge, dans le district de l'Escaut : Ferrière-la-Grande reçoit Maing, en championnat de D1. Maing mène à la 77e minute, l'arbitre lui refuse alors un pénalty, et dans les dix dernières minutes Ferrière remonte et finit par s'imposer 2-1.

D'abord des insultes

Sur le terrain il y a d'abord des insultes à l'égard de l'arbitre, qui procède à une expulsion, mais c'est après la rencontre que la situation devient surréaliste : un éducateur de l'équipe de Maing appelle la police. Les agents arrivent sur place, et il leur demande de faire souffler l'arbitre dans le ballon. Il n'en est évidemment pas question pour les forces de l'ordre, mais pour apaiser la situation, l'arbitre tient à le faire quand même. Résultat : zéro alcool expiré.

C'est une nouvelle forme d'agression morale

Et un énorme sentiment d'humiliation pour l'homme en noir Aymeric Steu, qui arbitre depuis 10 ans, a déjà été agressé, mais n'a jamais vu ça : "C'est malheureux d'en arriver là, surtout pour du foot amateur", déplore-t-il, "c'est une nouvelle forme d'agression morale. Je ne vous cache pas que le moral en a pris un coup, mais je suis une personne forte, et je vais continuer. Car arrêter leur donnerait raison".

le récit d'Aymeric Steu, l'arbitre

Troisième cas en France

Aymeric Steu a porté plainte pour diffamation. La commission de discipline du district est saisie pour prononcer d'éventuelles sanctions. Deux cas similaires ont été recensés depuis le début de la saison, dans l'Allier et en Auvergne, avec à la clé 18 mois de suspension pour le membre de l'équipe qui a appelé la police de façon abusive.

Ca nous met en colère

Dave Leclercq, représentant des arbitres au comité directeur du district de l'Escaut, attend une sanction du même ordre : "C'est encore une nouvelle façon de toucher la fonction de l'arbitre, et ça nous met en colère. C'est déjà difficile de recruter des arbitres, et quand on voit comment ils se font traiter, on ne s'étonne pas de ces difficultés, et même de voir des garçons arrêter". Dans le district de l'Escaut, on comptait 450 arbitres il y a trois ans, il n'y en a plus que 370 aujourd'hui.

la colère de Dave Leclercq, représentant des arbitres au comité directeur du district de l'Escaut

Le club de Maing attend des éclaircissements

Nous avons joint le président du club de Maing, Christophe Riff, qui condamne ce qui s'est passé, et attend de faire toute la lumière sur cette affaire lorsqu'il aura accès au dossier. Il souhaite que les éventuelles sanctions servent d'exemple pour l'avenir.