L'Observatoire du football publie ce mercredi son palmarès bi-annuel des joueurs les plus chers du monde. Selon leur algorithme, qui calcule les valeurs de transfert, Kylian Mbappé est détrôné par Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United prend la tête. Mbappé descend à la cinquième place.

Football : Mbappé n'est plus le joueur le plus cher du monde

La star du PSG, Kylian Mbappé, (149 millions d'euros) recule à la cinquième place du classement des joueurs les plus chers du monde.

L'Observatoire du football CIES a publié ce mercredi son palmarès bi-annuel des valeurs de transfert les plus élevées pour les joueurs du big-5.

Le palmarès des joueurs les plus chers du monde

Kylian Mbappé est évincé de la première place par l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford (165 millions d'euros).

La deuxième place du classement revient au jeune prodige norvégien Erling Haaland avec une valeur de transfert estimée de 152 millions d'euros.

L’Anglais Trent Alexander-Arnold complète le podium en se classant troisième (151,6 millions d'euros).

Le latéral de Liverpool est le défenseur potentiellement le plus cher devant Alphonso Davies de Bayern Munich (139 millions d'euros) et Rúben Dias de Manchester City (127millions d'euros).

Kilian Mbappé toujours en tête pour le palmarès Ligue 1

Au niveau de la Ligue 1, derrière Kylian Mbappé, on trouve un autre joueur du PSG, Marquinhos Aoas (73 millions) puis Jérémy Doku du Stade rennais(65 millions).

Viennent ensuite Jonathan David (53 millions) et Houssem Aouar (49 millions).

Du côté des autres stars

Alors qu'il ne lui reste que six mois de contrat à Barcelone, Lionel Messi n’est que 97ème (54 millions). Malgré ses excellentes statistiques, Cristiano Ronaldo (47 millions) ne se classe que 131ème. "Cela est principalement dû à son âge et à la durée relativement courte de son contrat avec Juventus (jusqu’en juin 2022)", précise l'Observatoire. "Les blessures répétées et un contrat échouant dans 18 mois expliquent la valeur relativement faible enregistrée pour Neymar (32 millions)".