Football : National 2, Trelissac sous pression, Bergerac plus serein

27ème journée en National 2 de football. Bergerac se déplace à Moulins Yzeure et Trélissac reçoit Les Herbiers. Ces deux matchs ce samedi à 18h.

Bergerac et Trelissac sont à quatre matchs de la fin

Il ne reste plus que quatre matchs à jouer avant la fin du championnat de National 2 de football. Bergerac semble tranquille pour le maintien. Le BPFC est à Moulins Yzeure ce samedi soir. Trélissac, lui, est moins rassuré et reçoit Les Herbiers.

Trélissac sous pression

Le TFC compte trois points d'avance sur le premier relégable. Pas de quoi dormir tranquille. Ce samedi face au finaliste 2018 de la coupe de france, la victoire semble impérative. Pas facile car les vendéens sont troisièmes et ils n'ont pas abdiqué pour la montée en étant à deux points seulement du leader Le Puy. Avant d'aller à Sète, l'actuel second et avant de recevoir Bergerac dans quinze jours, le match de ce soir vaut de l'or.

Encore un effort pour Bergerac

Le BPFC a cinq longueurs d'avance sur le premier relégable. Autrement dit Bergerac respire mieux. Moulins est juste devant au classement. 6ème avec trois points d'avance sur son adversaire du soir. Pour Bergerac l'enjeu est simple. Ne pas se faire peur et repartir à vide.

