Football : Noël Le Graët va poursuivre la ministre des Sports en diffamation

Le président démissionnaire de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, va demander en justice l'annulation du rapport d'audit de la FFF, a annoncé ce mardi soir son avocat Me Thierry Marembert sur France 5. Il a également indiqué qu'il allait porter plainte pour diffamation contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Noël Le Graët et son avocat accusent la ministre d'avoir "menti" sur le contenu du rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR).

Rattrapé par les polémiques et les accusations de harcèlement moral et sexuel, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a démissionné ce mardi , après un règne de 11 années. Il était fragilisé depuis des mois par plusieurs dérapages et une mission d'audit accablante, demandée par la ministre des Sports.

Les inspecteurs "ont été manipulés, forcés par leur ministre"

L'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a rendu son rapport le 15 février, mais il n'a jamais été publié dans sa version intégrale. Il épinglait la gestion du dirigeant de 81 ans, qui "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", selon les inspecteurs. Les inspecteurs de l'IGESR "ont été manipulés, forcés par leur ministre", affirme l'avocat du dirigeant breton. "Le rapport fait 40 pages, il y a huit lignes sur les relations de Noël Le Graët avec les femmes. Sur les huit lignes, il n'y a rien ! Dans le rapport de synthèse, la ministre a menti" assure-t-il.

"Nous allons la (la ministre des Sports, ndlr) poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République" (CJR), a affirmé Me Marembert dans l'émission C à vous, accusant la ministre d'avoir "menti" sur le contenu du rapport d'audit. "Dans le rapport, il y a la phrase suivante : 'nous n'avons trouvé aucun message, un vocabulaire ne comportant aucun terme caractère sexuel'. Voilà ce qu'a dit la ministre en conférence de presse : 'il y a des messages à caractère clairement sexuel' poursuit l'avocat.

La CJR est la seule instance habilitée à enquêter ou juger des faits commis par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions.