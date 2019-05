National : Olivier Frapolli est bien le nouvel entraîneur du Stade Lavallois

Laval, France

Olivier Frapolli qui officiait cette saison à Boulogne-sur-Mer en National s'est engagé avec le Stade Lavallois pour les deux prochaines saisons.

Olivier Frapolli est âgé de 47 ans. Par le passé, il a entraîné les clubs de l'US Créteil, de l'US Orléans et de l'US Boulogne. A son palmarès, un titre de champion de France de National avec Orléans en 2014 et une autre montée deux ans plus tard avec ce même club.

La fiche d'Olivier Frapolli

Né le 27 septembre 1971 à Hyères (Var)