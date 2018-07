Mont-de-Marsan, France

La France affrontera la Croatie ou l'Angleterre dimanche à 17 heures à Moscou en finale de la coupe du monde de football. Comme en 1998 et en 2006, nous allons être nombreux à vouloir suivre cet événement ensemble mais à quatre jours de l'événement aucune commune landaise n'a annoncé d'écran géant en extérieur.

Les consignes de sécurité du Ministère de l'Intérieur sont très strictes et difficiles à appliquer à quatre jours de la finale expliquent plusieurs municipalités. Il fallait impérativement prévoir une fan zone autour, un espace clos et sécurisé par les forces de l'ordre ou par une société privée autour de l'écran géant, avec fouilles des sacs et palpations. Trop cher, trop compliqué à organiser en peu de temps explique par exemple à Mont de Marsan B­ertrand Tortigue, le maire adjoint aux fêtes et aux manifestations.

Bertrand Tortigue, maire adjoint de Mont de Marsan, en charge des manifestations, explique qu'il était très compliqué d'organiser une retransmission en extérieur sur écran géant à quatre jours de la finale Copier

Malgré tout, des retransmissions de la finale auront lieu en intérieur dans quelques communes landaises.

A Dax, un écran géant de quatre mètre sur trois sera installé par un cafetier dans le carré des halles : un espace clos qui peut accueillir jusqu'à 1000 supporters des Bleus. Les portes ouvriront à 15 heures 30. Le lieu, qui a trois entrées, sera sécurisé par quatre vigiles.

A Soustons, le match sera également retransmis sur écran géant au hangar Résano, rue de Moscou. Rendez-vous dès 16 heures. La capacité de la salle est de 800 places.

A Seignosse, la salle des Bourdaines ouvrira à 16 heures. Un écran géant de 6 x 4 m sera installé.

A Grenade-sur-Adour, écran géant aussi au centre socio-culturel mais là, il n'y a que 200 places assises.

A Luxey, rendez-vous à partir de 16 heures à la salle des fêtes.

Pas d'écran géant ailleurs dans les autres grosses communes landaises. Il n'y en aura pas à Mont de Marsan, Parentis-en-Born, Biscarrosse, Tarnos, Mimizan, Ondres, Morcenx ou encore Aire-sur-Adour.

En revanche, les cafés, les bars prendront le relais, notamment sur les places St Roch et Pancaut à Mont de Marsan. A Dax, plusieurs commerçants ont aussi obtenu l'autorisation de la mairie pour étendre leurs terrasses.

D'autres municipalités attendent d'être certaines de pouvoir louer des écrans géants ou de pouvoir avoir le nombre de vigiles nécessaires pour annoncer un éventuel événement.

La réglementation

Si une commune décide de mettre en place un dispositif de retransmission publique des matchs, cette décision doit faire l'objet d'une concertation avec les services de l'Etat, chez nous la préfecture des Landes, au regard des impératifs d'ordre public, du dispositif mis en œuvre et des moyens mobilisables.

Les retransmissions ne peuvent avoir lieu sur un espace public ouvert et doivent être organisées dans des espaces clos ou strictement délimités dont l'accès doit être contrôlé par un dispositif de sécurité à la charge de l'organisateur. Par ailleurs, un dispositif prévisionnel de secours doit être mis en place pour ce type de retransmission en fonction du nombre de spectateurs attendus.

Les retransmissions dans les bars, cafés ou restaurants ne sont pas concernées par ces mesures. A l'inverse, l'organisation d'une retransmission dans une salle des fêtes entre dans ce cadre. Ces consignes ont été rappelées à l'ensemble des maires avant le début de la coupe du monde et pendant celle-ci compte tenu de l'évolution de l'équipe de France