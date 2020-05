Football: Stéphane Osmond quitte le Stade Lavallois

C'est une figure du club qui s'en va. Une de plus. Stéphane Osmond et le Stade Lavallois s'est près de quarante ans de vie commune.

Arrivé au club en 1979, au centre de formation, à l'âge de 17 ans, Osmond fera ses grands débuts chez les professionnels en 1982. Doublure de Jean-Michel Godart il est sur le banc des remplaçants lors de l'aventure européenne du club Mayennais. Après un prêt d'une saison à Louhans-Cuiseaux en 1987 il revient au Stade pour y terminer sa carrière en 1995 et 236 matches de 1ère et de 2ème division (ce qui en fera pendant de longues années le gardien le plus ''capé'' du club).

Stéphane Osmond (à gauche) la veille du match à Vienne face à l'Austria en Coupe d'Europe © Radio France - Thierry Ruffat

En 1996 Stéphane Osmond avait retrouvé son club de toujours comme entraineur des gardiens d'abord du centre de formation puis des pros en 2007.