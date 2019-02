Football : tirage au sort des 1/4 de finale de la coupe de l'Indre ce jeudi soir dans les studios de France Bleu Berry

Le tirage au sort de l'an dernier avec de gauche à droite : Sylvain Rogie de France Bleu Berry, Jackie Lhuillier, vice président du district chargé de la coupe de l'Indre et Marc Touchet, président du district

Châteauroux, France

La tradition sera respectée : c'est dans le grand studio de France Bleu Berry qu'aura lieu ce jeudi soir à partir de 19 heures 15, le tirage au sort des quarts de finale de la coupe de l'Indre. Et comme d'habitude, c'est Sylvain Rogie, journaliste sportif de votre radio qui animera cette soirée. A noter également la présence de deux joueurs de la Berrichonne de Châteauroux : Jérémy Livolant et Arthur Yamga. Marc Touchet, président du district de l'Indre et Jackie Lhuillier, vice président en charge de la coupe de l'Indre seront également présents.

Voici les 8 équipes encore en lice dans cette compétition :