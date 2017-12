Le stade Rennais a bouclé la phase aller du championnat de ligue 1 à la 9ème place avec 25 points au compteur. Un moindre mal après un début de saison catastrophique, sanctionné par le départ de Christian Gourcuff et l'arrivée de Sabri Lamouchi sur le banc Rouge et Noir.

Rennes, France

Le stade Rennais a terminé la phase aller du championnat de France de Ligue 1 ce mercredi soir au stade Louis II de Monaco. Avec une 9ème place et 25 points au compteur, les Rouge et Noir ont réalisé une première partie de saison, marquée par le départ du duo Ruello-Gourcuff, les arrivées d'Olivier Létang et Sabri Lamouchi, et sur le terrain, par deux périodes bien distinctes : décevants jusqu'à la mi-octobre, 15e au soir de la 9e journée après une défaite 2-0 à Guingamp, les Rennais ont repris leur marche en avant, faisant parti des meilleures équipes de Ligue 1 sur les dix dernières journées.

Le stade Rennais à la fin de la phase aller

2016/2017 : 7ème - 28 points

2015/2016 : 7ème - 27 points

2014/2015 : 8ème - 28 points

2013/2014 : 15ème - 21 points

2012/2013 : 4ème - 32 points

LES TOPS

En faisant venir Benjamin Bourigeaud de Lens, à l'intersaison, les dirigeants Rennais ne se sont pas trompés. Le milieu de terrain a impressionné par son volume technique et sa qualité de pied droit. La fin du mercato estival s'est aussi avérée payante, avec les arrivées du gardien Tchèque Thomas Koubek et de l'attaquant tunisien Wahbi Khazri. Les deux hommes ont largement contribué au redressement Rouge et Noir en cette fin d'année 2017 : Koubek en réalisant des arrêts déterminants et Khazri en étant impliqué sur de nombreux buts. Une autre recrue, Hamari Traoré, a lui aussi réussi sa première partie de saison. Le latéral droit a débuté tous les matches de Ligue 1 cette saison, laissant l'emblématique capitaine Romain Danzé sur le banc des remplaçants. Pas anodin.

Le défenseur Hamari Traoré juge sa première partie de saison Copier

Rennes-Nantes, le 25 novembre 2017: les deux buts de Wahbi Khazri en live sur FB Armorique Copier

LES FLOPS

La statistique, révélée par le site rougememoire.com, est terrible pour lui. Morgan Amalfitano n'a jamais connu la victoire avec le stade Rennais lorsqu'il a été sur le terrain (9 matchs cette saison). Pire encore, l'ancien international (une sélection en 2012) a déjà été expulsé deux fois durant cette phase aller (à Toulouse et à Strasbourg). Arrivé de Nancy pour 7 millions d'euros, durant l'intersaison, Faitout Maouassa n'a jamais vraiment confirmé tout le bien que les recruteurs rennais pensent de lui. Lui aussi n'a pas confirmé... sa saison dernière avec les Rouge et Noir : Rami Bensebaïni, peu rassurant, que ce soit dans l'axe ou sur le côté gauche de la défense rennaise. Parmi les flops aussi, les dernières semaines du duo Ruello-Gourcuff. La gestion de leur fin de règne a été catastrophique, des premières rumeurs le 16 octobre, jusqu'aux départs, de René Ruello (le soir de la victoire contre Bordeaux le 3 novembre lors de la 12e journée) et de Christian Gourcuff (officialisation de la fin de sa relation contractuelle avec le stade Rennais le 8 novembre).

Christian Gourcuff, dépité, au soir du départ de René Ruello Copier

Christian Gourcuff stoppé à 99 matchs toutes compétitions confondues en trois saisons comme entraîneur du Stade Rennais.

🔄 https://t.co/0L4uFW4PVdpic.twitter.com/kdoc2yPLAN — ROUGEmémoire 🔴⚫SRFC (@ROUGEmemoire) November 9, 2017

MENTION SPÉCIALE AU KOP DU RCK

Pour ses 25 ans d'existence, le Roazhon Celtic Kop, principal groupe de supporters rennais, a sorti le grand jeu pour proposer des tifos plus magnifiques les uns que les autres au public du Roazhon Park.

SRFC / PSG - 16/12/2017 pic.twitter.com/Lv23jkyqxe — Roazhon Celtic Kop (@RCK1991) December 17, 2017