Football : tous les matches amateurs du week-end reportés

Sans grande surprise, les rencontres de football amateur prévues en Mayenne ce week-end sont annulées, à cause des conditions météo actuelles.

Les températures négatives de ces derniers jours ont rendu les terrains d'herbe gelés. Et la pratique du football dangereuse.

C'est pour cette raison que la Ligue de football des Pays de la Loire a pris la décision de reporter tous les rencontres jeunes, féminines et séniors prévues ce vendredi, samedi et dimanche. Même celles se disputant sur terrain synthétique

US Changé / Lannion reporté

En CFA 2, le match qui devait opposer demain (samedi 21) l'US Changé à Lannion a lui aussi été reporté. La réserve du Stade lavallois joue elle à Brest.

Les rencontres et rassemblements de futsal sont maintenus.

Quant au match de Ligue 2 ce soir entre le Stade lavallois et Troyes, c'est à l'appréciation de l'arbitre.