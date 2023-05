Forbach : Le meeting international d'athlétisme fait le plein à 14 mois des JO

Le complexe sportif du Schlossberg à Forbach était plein ce samedi. Plus de 1500 spectateurs, passionnés de sport ou juste curieux, sont venus encourager les perchistes, sprinteurs, lanceurs de poids etc. à l'occasion de la 31ème édition du meeting international d'athlétisme . Un événement organisé par l'US Forbach athlétisme. Les tribunes étaient remplies et l'engouement du public particulier 14 mois avant les jeux olympiques de Paris en 2024. "C'est génial de pouvoir voir des athlètes professionnels d'aussi près, normalement c'est que à la télé. Ça me donne envie de soutenir encore plus nos sportifs français", explique Jérôme, c'est la première fois qu'il se rend à ce meeting. Emma, elle, est un peu plus habituée à ce milieu. Elle a 14 ans et pratique l'athlétisme en club à Sarreguemines : "C'est inspirant de les voir, j'aimerais être aussi forte qu'eux un jour."

Marie-Ange Rimlinger après sa victoire au 100 mètres femme © Radio France - Louise Joyeux

Les Jeux Olympiques en vue

Parmi les athlètes qui inspirent cette jeune génération : Marie-Ange Rimlinger. Une forbachoise de 21 ans qui a remporté le 60 mètres et le 200 mètres aux championnats de France espoir cet hiver. Ce samedi, c'est elle qui a remporté le 100 mètres femme. Face à ses performance, l'athlète ne peut s'empêcher de penser aux jeux olympiques de Paris en 2024. "Je compte m'y préparer, je sens que c'est possible. Mais j'ai encore toute une saison pour y penser. Avant cela il y a aussi les championnats de France." Pour Pascal Schuler, le président du club US Forbach athlétisme, où est licenciée Marie-Ange, l'athlète a toutes les chances de se voir qualifier au jeux olympiques. "Elle ne cesse de progresser et est revenue plus forte que jamais malgré ses blessures de la saison passée. On est tous derrière elle.", confie-t-il.