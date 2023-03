Forbach manque de médecins malgré l'inauguration d'une maison de santé

C'est dans ces locaux flambants neufs et ces cabinets bien équipés que les forbachois peuvent venir consulter trois médecins généralistes, trois infirmières et deux dentistes depuis presque un an. Cette maison de santé, portée par Filieris, un groupe de santé issu du régime minier, a été inaugurée officiellement ce vendredi, en présence du maire de Forbach Alexandre Cassaro. "Il faut utiliser cette structure comme une vitrine pour attirer de jeunes médecins" espère le maire de la commune. Car cette maison de santé comporte de nombreux avantages pour les médecins, "On a des horaires de travail, un secrétariat, on peut donc vraiment se focaliser sur la santé des gens, notre métier", explique Florian Bloch un des médecins généraliste. Autre avantage : les médecins se réunissent chaque mois pour discuter ensemble des patients, une collaboration inter médicale de plus en plus appréciée.

ⓘ Publicité

Invités surprise

Lors de cette inauguration la CGT a fait une apparition surprise. Le syndicat dénonce le manque de médecin à Forbach. Pour Guillaume Bruno le responsable de la CGT des mines de Lorraine, ne cache pas son agacement : "c'est bien beau les discours mais il y a une réalité : on a fermé trop de cabinets de médecins sur Forbach. On manque aussi de médecins spécialistes, les délais d'attente pour avoir un rendez-vous sont trop longs." Un manque que certains professionnels de santé forbachois dénoncent aussi.

Bientôt un programme pour dépister l'obésité

L'établissement accueillera bientôt un nouveau programme " retrouve ton cap " pour permettre de dépister l'obésité chez les enfants. "Il y aura une prise en charge pluridisciplinaire avec une diététicienne, une aide psychologique et on essaie aussi de proposer des activités physiques aux enfants en collaboration avec des structures sportives", explique le docteur Sandrine Diaco, un des médecins de la maison de santé. Elle constate qu'il y a de plus en plus d'enfants en surpoids dans son cabinet et des enfants de plus en plus jeunes. Le Grand Est est une des régions de France où le taux d'obésité et le taux d'accident cardiovasculaire est le plus élevé.