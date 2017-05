A Forcé, des locataires en ont marre de leurs maisons basse consommation

Paradoxalement, ces maisons consomment beaucoup trop d'énergie. Les factures de chauffage brûlent les doigts de leurs habitants.

Des factures de plusieurs centaines d'euros. Pour 2 ou 3 ou 4 mois de chauffage. Incroyable surtout quand on emménage dans logements censés être moins énergivores que les autres. Francis Perreira est arrivé à Forcé en novembre : "Depuis notre entrée dans les lieux, nous avons une consommation d'énergie très élevée par rapport au label BBC (basse consommation) pour ces maisons. Nous en sommes à plus de 700 euros pour 4 mois de chauffage. Nos voisins en ont pour près de 1.000 euros".

Plus de 500 euros de chauffage pour 2 mois cet hiver © Radio France

Si la note est salée, c'est à cause du gaz propane selon lui. Et ça le bailleur, Procivis, ne lui a jamais dit assure ce locataire : "nous avons été avertis au dernier moment que c'était chauffé au propane. Et à aucun moment, lors des visites de chantier, on nous a mentionnés que c'était du propane. On nous a laissés entendre que c'était du gaz de ville".

Francis Perreira et son épouse ont décidé de quitter les lieux, un autre couple est déjà parti, un autre encore fera de même prochainement. Contacté, le promoteur-bailleur Procivis estime que tout a été fait dans les règles de l'art, aucun manque d'information et aucune malfaçon estime -t-il. Cette drôle d'histoire pourrait se terminer au tribunal.