Formation à la langue des signes : le centre Visuel d'Orléans en difficulté

Ouvert en 2007 à Orléans, le Visuel-LSF est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la langue des signes. Il accueille des proches de personnes sourdes ou malentendantes ou des actifs qui ont besoin d'apprendre la langue des signes pour leur travail. Seulement, depuis quelques mois, le nombre d'inscriptions et de stagiaires est en baisse. "On a perdu du monde avec le Covid mais ce sont surtout les nouvelles règles sur le CPF, le compte personnel de formation, qui nous impactent. Avant, on pouvait débloquer son CPF pour suivre un module. Maintenant, c'est plus compliqué" explique Fanny Michel, la gestionnaire des formateurs du centre. "Aujourd'hui, on n'a plus vraiment de visibilité à long terme et clairement, on craint pour la pérénnité de ce centre."

Pourtant, les besoins ne manquent pas. Depuis la loi handicap de 2005, tous les établissements accueillant du public doivent avoir un accueil adapté pour les sourds et malendentants. Mais, de là, à former des agents, il y a de la marge. " Quand on présente nos devis, on nous répond souvent que c'est trop cher. Certains ont l'impression que l'apprentissage de la langue des signes, ca devrait presque être gratuit. Mais, nous, on a une vraie expertise, avec de vrais formateurs et des charges à payer." Le centre Visuel travaille aussi avec quelques entreprises comme Dior et Amazon qui forme des salariés à travailler avec des sourds et malentendants.

"On a besoin de se faire connaitre davantage mais ce n'est pas facile, On est seulement 5 salariés et ce n'est pas notre métier" renchérit Fanny Michel. Pour elle, il s'agit plus largement de la question de l'inclusion des personnes sourdes dans notre société. " Le monde des sourds est un peu invisible et finalement, personne ne se soucie de savoir comment est accueilli un sourd quand il arrive chez son médécin ou dans un magasin. Il faut valoriser l'apprentissage de la langue des signes auprès des entendants et cela à tous les niveaux".

Sur l'année 2022, le centre Visuel-Langue des Signes a formé moins de 200 stagiaires dont une centaine en présentiel dans les locaux de la rue de Bourie Blanche. C'est à priori insuffisant pour équilibrer les comptes. Seule la Région Centre-Val de Loire apporte son soutien à la structure via le disposiif Cap'Asso. Mais, cette aide devrait se terminer prochainement.