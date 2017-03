Formation attentat au centre hospitalier de Semur-en-Auxois, une quinzaine de professionnels de santé ont participé

L'hôpital de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) a accueilli ce mercredi 8 mars une formation destinée aux professionnels de santé. Une formation pour apprendre la prise en charge des victimes d'attentats. Une médecine de guerre à laquelle ils ne sont pas habitués.

Alors que les risques d'attentats sont toujours très élevés en France, avec un Etat d'Urgence prolongé jusqu'au 15 juillet 2017... Les hôpitaux Français et Bourguignons dispensent des formations pour prendre en charge d'éventuelles victimes. Après Dijon et Chalon-sur-Saône c'est au centre hospitalier de Semur-en-Auxois, ce mercredi 8 mars, qu'un exercice grandeur nature était organisé. Les attentats de Paris en 2015 ont montré qu'en cas d'attaques terroristes les victimes sont généralement très nombreuses et souffrent de pathologies exceptionnelles. Des blessures par armes de guerre ou par explosifs que les personnels soignants n'ont pas l'habitude de voir en temps de paix.

La formation, qui se déroule sur une journée, comprend des exercices de simulation en santé © Radio France - Thomas Nougaillon

A Semur, ils sont une quinzaine de médecins urgentistes, d'infirmières, d'anesthésistes a avoir suivit cette formation. Une formation financée par l'ANFH Bourgogne (l'Association Nationale pour la Formation Permanente du personnel Hospitalier) et assurée par les formateurs d'une boîte privée baptisée "EmergenSim". D'une durée d'une journée, elles coûtent environ 500 euros par personne. Le matin les stagiaires ont droit à des conseils, à de la pédagogie. L'après-midi, elle, est consacrée à une mise en situation plus vraie que nature à l'aide de mannequins "haute fidélité" qu'il faut prendre en charge comme une véritable victime...

Deux équipes de soignants, l'une regarde, l'autre agit et ensuite on inverse!

Une formation durant laquelle "on fait deux équipes" de soignants... Pendant que l'une soigne le "blessé" par balles allongé sur un brancard, dans une salle équipée comme un bloc chirurgical. L'autre installée dans une salle à côté suit les opérations sur écran géant. A l'issue de la prise en charge, un retour d'expérience, un débriefing est organisé pour voir ce qui a fonctionné ou ce qu'il faudrait améliorer. Le but étant que ces professionnels de santé soient prêts à intervenir en cas de nouvel attentat.

e professeur Bruno Debien, anesthésiste réanimateur et président fondateur d'EmerGensim © Radio France - Thomas Nougaillon

Ces formations permettent de prendre conscience de ce qu'est un blessé par balles, ou par explosion, c'est aussi la mise en place de techniques particulières le drainage pleural, la trachéotomie d'urgence, la gestion des hémorragies d'après le professeur Bruno Debien président-fondateur de la société EmergenSim.

"Grâce à ces formations ils travaillent en équipe, en vrai, il n'y a pas de formateurs à côté d'eux pour leur dire ce qu'il faut faire, le mannequin est assez perfectionné, piloté à distance, son état de santé évolue en fonction de la prise en charge que les stagiaires vont faire"

Bruno Debien Partager le son sur : Copier

Quel intérêt de dispenser de si coûteuses formations à Semur-en-Auxois? A priori la petite commune a peu de risques de subir un attentat terroriste. Frédéric Lepetit, infirmier anesthésiste est également responsable des formations par simulation au Centre Hospitalier de Semur. Pour lui il s'agit de permettre aux professionnels de santé d'intervenir un peu partout en cas de besoin. Pas seulement à Semur.

"Les professionnels de santé de Semur peuvent être mobilisés en cas de plan Orsec ou de plan Novi (plan nombreuses victimes ndlr.) ça veut dire qu'ils peuvent être appelés par le SAMU 21 pour des interventions en renfort sur Dijon ou ailleurs... Cela veut dire qu'il est utile que les professionnels de santé de la région soient formés au même titre que ceux du CHU de Dijon"

Frédéric Lepetit Partager le son sur : Copier

Médecins, infirmiers, personnel administratif... En tout ce sont 800 personnes qui sont employées au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.