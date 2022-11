Formation : des idées de recettes végétariennes pour les cuisiniers des collèges creusois

Allier recettes végétariennes et gourmandise, ça n'est pas toujours simple. Si vous aimez cuisiner, vous vous êtes sans doute déjà posé cette question : comment réaliser un plat sans viande, appétissant et consistant ? Et bien ce casse-tête se présente aussi aux cuisiniers des restaurants scolaires. Depuis la loi Egalim de 2019 les selfs et les cantines doivent proposer un menu végétarien par semaine. Le conseil départemental a donc décidé d'organiser une formation pour les cuisiniers de seize collèges de Creuse. Le mardi 29 et le mercredi 30 novembre les professionnels se sont donc retrouvés au lycée professionnel Delphine Gay de Bourganeuf pour concocter des petits plats 100% "fait maison", avec des produits frais, et bien sûr sans viande.

Remplacer les protéines animales par des protéines végétales

Les restaurants scolaires sont chargés de préparer des menus équilibrés pour les enfants. Avec les menus végétariens, l'une des problématiques consiste à remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Le collectif " les pieds dans le plat ", qui animait cette formation a ainsi proposé différentes idées de recettes où les légumineuses occupent une place de choix : soupes, risotto de petits légumes, gâteau au chocolat aux haricots rouges, etc.

Les cuisiniers des collèges ont investi les locaux utilisés habituellement par les élèves en hôtellerie-restauration du lycée Delphine Gay de Bourganeuf © Radio France - Camille André

"La difficulté, c'est d'apprendre aux élèves à aimer ces légumineuses. Les jeunes Creusois ne sont pas habitués à manger des haricots secs, des pois, des lentilles, pourtant très riches en protéines végétales. Il faut que les cuisiniers rusent un peu pour trouver des recettes variées avec ces produits", constate Frédéric Marchand, chargé de mission au projet alimentaire territorial.