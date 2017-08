Formation : les futurs sapeurs pompiers du Doubs à l'épreuve des flammes

Les futurs sapeurs-pompiers volontaires du Doubs suivent une formation toute la semaine, et ce lundi, c'était le module incendie. Six nouvelles recrues ont pu se frotter aux flammes...pour de vrai.

Les pompiers ne chôment pas même en été ! Pas de vacances pour les soldats du feu, qui réalisent des centaines d'opération toute l'année, y compris en période estivale, et qui ont souvent même besoin de nouveaux bras pour venir étoffer leurs troupes. En ce moment, à Mamirolles, les futurs sapeurs pompiers volontaires se forment.

Une formation tout l'été

Une formation qui coure tout l'été, avec plusieurs modules, 8 au total, de la sécurité routière à la désincarcération, en passant par le déroulement d'une lance à incendie ou de la fameuse grande échelle du camion de pompier.

Un caisson transportable unique en France

Mais surtout, grande nouveauté, les volontaires sont également formés au feu, leur cœur de métier. Et avant de les envoyer sur le terrain, les pompiers du Doubs ont un équipement unique en France : un caisson à flammes transportable - il en existe d'autres en France, mais c'est le seul qui peut rouler et qu'on peut déplacer -, une sorte de camion, dans lequel les jeunes recrues s'exercent face à un vrai feu. Les flammes sont produites grâce à du gaz et c'est Christophe Sonnet, pompiers à Montbéliard, qui, de sa cabine de contrôle, actionne les boutons : "On augmente la puissance des flammes à mesure que les stagiaires avancent", explique-t-il.

Christophe Sonnet, dans sa cabine de contrôle. © Radio France - Soizic Bour

Pas plus de 250 degrés

Ici, la température n'excède pas 250 degrés pour s'habituer au feu et dépasser son appréhension. "On leur apprends à appréhender différentes couches de chaleur et à penser à se baisser, parce qu'il fait plus frais au sol", précise Samuel Guichard, qui forme les nouvelles recrues. "Mais il faut aussi qu'ils puissent se familiariser avec le matériel", ajoute le formateur. Les stagiaires ont un équipement complet avec un sur-pantalon, une veste, une cagoule, des gants, un casque, mais aussi un ARI, une bonbonne d'air comprimé qui leur permet de respirer dans les milieux enfumés.

Il faut savoir apprivoiser le matériel

Et pour les stagiaires, parfois, ce n'est pas évident. "L'ARI pèse 13 kilos, et la tenue au moins 2", explique Solène, venue se former. "Et en plus de ça, il faut savoir apprivoiser ce matériel, puisque ça change notre manière de nous déplacer dans l'espace mais aussi de voir puisqu'on a pas un très grand champ de vision à cause du casque et du masque", ajoute la jeune fille.

En tout, ils sont 2 600 à s'engager auprès des pompiers volontaires cette année dans le Doubs.