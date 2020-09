Formez vous aux premiers secours avec la Croix-Rouge du Gard

La quête nationale de la Croix-Rouge française est un rendez-vous annuel et incontournable de l’association pour lui permettre de continuer à mener ses actions. Elle débute ce samedi.

La Croix-Rouge du Gard compte sur nous pour financer ses actions. A partir de ce samedi et pendant une semaine, une grande collecte de dons est organisée partout en France. "Devenez un super héros" en soutenant la Croix-Rouge Française, c'est le slogan. Vous pouvez retrouver les bénévoles de la Croix-Rouge ce samedi à Family Village, à Nîmes. Et vous pourrez en même temps vous former aux premiers secours

Les Journées Nationales sont aussi un événement festif et fédérateur. Ainsi, dans ce Village Croix-Rouge à Family Village, il sera possible de rencontrer les volontaires de l’association, visiter des véhicules opérationnels (ambulances, véhicule léger etc.), mais aussi s’initier gratuitement aux gestes qui sauvent.

Donner, pour faire quoi ?